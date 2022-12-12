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Зарема: травля Глушакова в "Спартаке" была срежиссирована

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Супруга бывшего руководителя "Спартака" Зарема Салихова заявила, что перед уходом Дениса Глушакова из клуба он стал жертвой травли.
Фото: РПЛ
"Глушакова "топили" в 2019 году, когда он был в "Спартаке"? Я не в теме. Но травля была срежиссирована", - приводит слова Салиховой "РБ Спорт".

Напомним, Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. В составе красно-белых полузащитник провел 173 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. С ним команда стала чемпионом России в сезоне 2016/17. Однако после чемпионства у Глушакова произошел конфликт с главным тренером клуба Массимо Каррерой, после которого клуб сначала покинул итальянец, а затем и Глушаков, перешедший в "Ахмат".

С октября 2020 года Денис Глушаков играет за "Химки".


Салихова Глушаков
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