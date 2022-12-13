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"РБ Спорт": "Динамо" готово предложить "Сочи" 4 миллиона евро за Коваленко

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Полузащитник "Сочи", выступающий в аренде в "Крыльях Советов", Александр Коваленко может продолжить карьеру в "Динамо".
Фото: РИА Новости
Как сообщают СМИ, московское "Динамо" сделало предложение "Сочи" о покупке Александра Коваленко. Бело-голубые готовы предложить за россиянина четыре миллиона евро. Как отмечает источник, "Сочи" может стать транзитом для игрока в другой клуб.

Сегодня в СМИ появилась информация, что в "Сочи" хотели досрочно вернуть Коваленко из аренды, но "Крылья Советов" отказали "барсам".

Напомним, что 19-летний Александр Коваленко летом этого года перешел в Сочи, при этом клуб оставил его на год в аренду в самарский "Крыльях Советов". В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 ассиста. В сентябре Коваленко дебютировал за национальную команду России, выйдя в стартовом составе против Кыргызстана (2:1).

Источник: "РБ Спорт"


Коваленко Сочи Крылья Советов Динамо Российские трансферы
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