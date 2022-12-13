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"РБ Спорт": "Локомотив" предлагает Пиняеву около 5 миллионов рублей в месяц

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Локомотив сделал предложение 18-летнему полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По данным источника, "Локомотив" продолжает попытки приобрести Сергея Пиняева из "Крыльев Советов". Московский клуб предлагает футболисту 5 миллионов рублей в месяц, что увеличит его нынешнюю зарплату в 2 раза. Сейчас игрок получает 2,5 миллиона рублей в год. Также "железнодорожники" предлагают подписной бонус в размере 60 миллионов рублей единоразовой выплатой.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" хочет подписать трех игроков "Крыльев Советов" - Ежова, Пиняева и Глушенкова и сделал самарскому клубу предложение, которые было отвергнуто. Также Пиняевым интересуется "Спартак".

Сергей Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в 15 играх, в которых оформил 4 мяча и 3 результативные передачи. Соглашение игрока с "Крыльями Советов" заканчивается летом 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


Пиняев Локомотив Крылья Советов
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