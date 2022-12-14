"Понятия не имею, зачем этот трансфер "Зениту", почему Алип так важен для команды. Наверное, потому что он из Казахстана. Европейцам сейчас тяжелее перейти в российские клубы", - цитирует Петржелу "СЭ".
Напомним, ранее сегодня "Зенит" объявил о выкупе Нуралы Алипа у "Кайрата". Футболист подписал контракт до лета 2024 года с опцией возможного продления еще на сезон. Ранее казахстанский защитник выступал за сине-бело-голубых на правах аренды. Он успел сыграть в 20 матчах, в которых не отмечался результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алипа в 1,2 млн евро. 22 декабря ему исполняется 23 года.
Петржела: понятия не имею, зачем Алип "Зениту". Наверное, потому что он из Казахстана
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал подписание Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"