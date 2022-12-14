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Медведев - о выкупе Алипа: он проявил себя профессионально. Делает на поле все и даже больше

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выкуп казахстанского защитника Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"
"Два арендных периода он проявил себя профессионально. У нас мало левоногих центральных защитников. Молодой, талантливый игрок сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, делает все и даже больше", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

Напомним, ранее сегодня "Зенит" объявил о выкупе Нуралы Алипа у "Кайрата". Футболист подписал контракт до лета 2024 года с опцией возможного продления еще на сезон. Ранее казахстанский защитник выступал за сине-бело-голубых на правах аренды. Он успел сыграть в 20 матчах, в которых не отмечался результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алипа в 1,2 млн евро. 22 декабря ему исполняется 23 года.


Медведев Зенит Алип
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