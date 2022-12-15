"Мне кажется, это законченная история. Дзюба должен выбирать команду, где будет получать максимальное удовольствие лично он. Понятно, что сборной, скорее всего, для него уже нет", — цитирует Гурцкаю Sport24.
Летом Дзюба покинул "Зенит" - стороны не стали подписывать новый контракт. На правах свободного агента футболист присоединился к "Адана Демирспор". В составе коллектива российский нападающий провел 4 матча чемпионата Турции и забил 1 гол. В ноябре стало известно, что "Адана" и Дзюба расторгли соглашение.
Агент Гурцкая – о карьере Дзюбы: это законченная история. Сборной для него уже нет
Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о карьерных перспективах 34-летнего форварда Артема Дзюбы.
Фото: ютуб-канал Нобеля Арустамяна