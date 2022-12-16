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Гендиректор "Ахмата": новички в команде будут

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет усиливаться в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"
- На сегодняшний день никто не ушел и никто не пришел. Работа ведется в обоих направлениях. Новички будут, и не один, - приводит комментарий Айдамирова Metaratings.

В нынешнем сезоне РПЛ после 17 сыгранных "Ахмат" располагается на 6 строчке. В активе подопечных Сергея Ташуева 26 набранных баллов. Грозненский клуб стал единственным, кто смог обыграть лидера и четырехкратного чемпиона российского первенства "Зенит" (2:1). В Кубке России "Ахмат" выступил не так успешно, заняв в своем квартете 3 место. Теперь команда будет пытаться выйти в финал через Путь регионов.


Ахмат Айдамиров
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