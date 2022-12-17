19-летний хавбек "Крыльев Советов" Артем Соколов может нынешней зимой перейти в "Локомотив", сообщают СМИ.
По данным источника, футболист с высокой вероятностью отправится на первый зимний сбор уже в составе "Локомотива". Сообщается, что в январе 2023 года "железнодорожники" планируют оформить полноценный трансфер Соколова.
В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах и 1 результативная передача. Ранее стало известно, что в ближайшее время в "Локомотив" из "Крыльев Советов" могут перейти атакующий хавбек Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков.
Источник: "РБ Спорт"
Хавбек "Крыльев Советов" Соколов может отправиться на сборы с "Локомотивом"
По данным СМИ, "Локомотив" планирует выкупить трансфер полузащитника "Крыльев Советов" Артема Соколова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"