По данным источника, московское "Торпедо" намерено договориться о переходе еще одного игрока "Ахмата". "Автозаводцам" интересен 26-летний полузащитник грозненского клуба Александр Трошечкин.
В нынешнем сезоне Александр Трошечкин сыграл в 22 встречах за "Ахмат". На счету игрока два забитых гола и четыре успешных ассиста. Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро. Отметим, что наставник Торпедо Андрей Талалаев работал с Трошечкиным в "Химках" и "Ахматом". Ранее московский клуб прибрел другого игрока "Ахмата" Юрия Журавлева.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" намерено приобрести Трошечкина
"Торпедо" хочет купить еще одного игрока "Ахмата" Александра Трошечкина.
Фото: ФК "Химки"