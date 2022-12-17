Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
18:00
МароккоНе начат
П1 2.35X 3.55П2 3.1
Реклама лига ставок Сделать ставку

"РБ Спорт": "Торпедо" намерено приобрести Трошечкина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Торпедо" хочет купить еще одного игрока "Ахмата" Александра Трошечкина.
Фото: ФК "Химки"
По данным источника, московское "Торпедо" намерено договориться о переходе еще одного игрока "Ахмата". "Автозаводцам" интересен 26-летний полузащитник грозненского клуба Александр Трошечкин.

В нынешнем сезоне Александр Трошечкин сыграл в 22 встречах за "Ахмат". На счету игрока два забитых гола и четыре успешных ассиста. Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро. Отметим, что наставник Торпедо Андрей Талалаев работал с Трошечкиным в "Химках" и "Ахматом". Ранее московский клуб прибрел другого игрока "Ахмата" Юрия Журавлева.

Источник: "РБ Спорт"


Трошечкин Торпедо Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сычев: поддерживаю вариант с АФК. Сборной России нужна соревновательная часть 1
Кучаев: Кубок России показал, что с "Зенитом" можно конкурировать
"РБ Спорт": "Торпедо" намерено приобрести Трошечкина 1
Официально: Журавлев 19 декабря пройдет медосмотр в "Торпедо"
Модрич - в стартовом составе Хорватии на матч за третье место ЧМ-2022 против Марокко. Ловрен остался в запасе 2
Спортдиректор "Наполи": нет никаких шансов, что мы отпустим Хвичу в "Ньюкасл"
Венгер: Аргентине нужно как можно скорее забить в финале ЧМ-2022. Франция физически более подготовленная команда
Камоцци - о трансферах "Локомотива": клуб на правильном пути. Они отдуваются за неудачи прошлого спортивного блока
Форвард Франции Коло Муани: Месси - отличный футболист, но я уже играл против него и это не изменило мою жизнь
Мартинес: после поражения от Саудовской Аравии мы сказали себе, что не должны подводить страну
"Манчестер Юнайтед" может подписать другого вратаря вместо Де Хеа. Испанец хотел бы остаться в клубе
Ole: сборная Аргентины наигрывала на тренировке схему 5-3-2. Она призвана сдержать Мбаппе
Агент Шукурова - о просмотре игрока в "Химках": надо понять, насколько нормальным будет новое руководство клуба
"Чемпионат": защитник "Ахмата" Журавлев переходит в "Торпедо"
Роналдиньо: сильно сомневаюсь, что Зидану по силам тренировать сборную Бразилии