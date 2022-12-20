Зарема - о несостоявшемся трансфере чемпиона мира Монтиэля: мы не могли позволить себе такие траты

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Зарема Салихова объяснила, почему аргентинский защитник Гонсало Монтиэль летом прошлого года не перешел в "Спартак".
Фото: Getty Images
"Про трансфер в "Спартак" — 12,5 миллионов в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты", - цитирует Салихову "РБ Спорт".

Напомним, летом 2021 года Дмитрий Попов заявил, что уходит с поста спортивного директора "Спартака". Одной из причин ухода Попов назвал заблокированный трансфер защитника "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэля. По его словам, трансфер был заблокирован при участии бывшего главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

В итоге Монтиэль летом прошлого года перебрался в "Севилью". Защитник поехал в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022, где провел 4 матча. Он вышел на поле в финале и реализовал решающий одиннадцатиметровый в послематчевой серии.


Салихова Монтиэль Спартак
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