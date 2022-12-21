Ранджелович: очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В "Урале" я чувствую себя как дома

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Полузащитник "Урала" Лазар Ранджелович отреагировал на признание его лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.
Фото: ФК "Урал"
– В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков и всех людей в клубе. Мне очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В "Урале" я чувствую себя как дома, хочу продолжить упорно работать на благо клуба, как и делал все это время, – цитирует Ранджеловича "РБ Спорт".

Сербский футболист Лазар Ранджелович перешел в "Урал" в сентябре 2022 года из греческого футбольного клуба "Олимпиакос" за два с половиной миллиона евро. До этого играл за испанский "Леганес", сербский клуб "Раднички Ниш" и др. Действующий контракт Лазара с "Уралом" рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Ранджелович принял участие девяти матчах Российской премьер-лиги, забил три мяча, отдал четыре результативных передачи. В Кубке России провел пять игр, но результативными действиями в них не отметился. По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части РПЛ "Урал" идет на десятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету двадцать одно очко. Сезон клуб из Екатеринбурга начал плохо, застревал на дне таблицы, но затем, с приходом в клуб Виктора Гончаренко, дела значительно улучшились.


Ранджелович Урал РПЛ
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Ранджелович: очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В "Урале" я чувствую себя как дома
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