По данным источника, в случае если сербский полузащитник Неманья Максимович перейдет в "Спартак", его заработная плата составит примерно 1,5 миллиона евро в год. Сторона футболиста хочет включить в потенциальное соглашение бонусную систему за достижения определенных целей, а также постепенное увеличение оклада с каждым новым сезоном. Ранее СМИ сообщили о том, что "Спартак" готов заплатить "Хетафе" за переход Максимовича 3 миллиона евро.
Данная сумма не устраивает испанский клуб. Неманья Максимович в нынешнем сезоне провел за "Хетафе" 12 матчей в испанском чемпионате. Также серб вместе со своей сборной участвовал на ЧМ-2022. Команды не смогла выйти из своего квартета, а футболист сыграл во всех трех матчах турнира.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" готов платить Максимовичу примерно 1,5 миллиона евро в год
Стали известные условия возможного личного контракта Неманьи Максимовича в "Спартаке".
Фото: Global Look Press