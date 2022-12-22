Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
23:00
ЛиверпульНе начат
П1 1.77X 4.1П2 4.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Кухарчук: мне проще сравнивать себя с Роналду. Я похож на него атлетичностью и телосложением

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук поделился мнением о вечном сравнении Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Фото: РПЛ
– Мне нравятся оба. Но атлетичностью, телосложением я больше похож на Роналду. Это человек-машина. Мне проще себя сравнивать с ним. Такой же оснащенности, как у Месси, у меня никогда не будет, потому что телосложение другое. Так что у меня лично стремление выглядеть, как Роналду, – приводит слова Кухарчук "РБ Спорт".

Напомним, что и Криштиану Роналду, и Лионель Месси участвовали в чемпионате мира по футболу-2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Криштиану вылетел на этапе четвертьфиналов. Сборная Португалии уступила в 1/4 финала сборной Марокко (0:1 в основное время). Сборная Аргентина вместе с Лионелем Месси в качестве главного лидера и капитана команды должна до финального матча. Финал Аргентина – Франция состоялся 18 декабря и завершился победой аргентинцев в серии послематчевых пенальти. Сам Месси оформил дубль, забив в основное и дополнительное время. Кроме того, Лионель реализовал свою попытку в серии пенальти. Месси официально был признан лучшим игроком всего турнира, вполне успешно играет за "ПСЖ". Криштиану Роналду в ноябре текущего года остался без клуба – "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт из-за скандального интервью, которое португалец дал без согласования с самим клубом.


Кухарчук Роналду РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Левандовски – о финале ЧМ-2022: один из лучших финалов в истории. Связываю это с тем, что игра прошла в середине сезона
Sport24: итальянская "Монца" и ее владелец Сильвио Берлускони активно интересовались Дзюбой 1
Канунников: Халк и Витсель на тренировках в "Зените" делали все качественно
Президент "Барселоны": естественно, что мы бы хотели однажды вернуть Месси. Но это очень тяжело
Могилевец: РПЛ далеко не ушла. Может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение 1
Агент Гойковича: по Ренато у нас сейчас много запросов, потому что "Оренбург" проводит просто отличный сезон
Кухарчук: мне проще сравнивать себя с Роналду. Я похож на него атлетичностью и телосложением 5
Семин: Мурило готов к переходу в "Атлетико". Он стал опытнее, чем был в "Локомотиве" 2
Агент Мишкича: к Даниелу большой интерес, но "Урал" для нас на первом месте
Агент Малкома: игроков "Зенита" дисквалифицировали несправедливо. Я согласен с подачей апелляции
Камоцци: Мбаппе — следующая звезда в мировом футболе. Нереальный талант
Медведев: "Зенит" не интересуют условия контракта Сычевого с "Крыльями Советов" 2
Пресс-атташе Польши: Черчесов не входит в наш список кандидатов на пост главного тренера команды 2
Экс-игрок "Локомотива" Мурило может перейти в "Атлетико"
РФС выпустил ролик с переговорами судей в матче "Локомотив"- "Спартак" 3