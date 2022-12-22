– Мне нравятся оба. Но атлетичностью, телосложением я больше похож на Роналду. Это человек-машина. Мне проще себя сравнивать с ним. Такой же оснащенности, как у Месси, у меня никогда не будет, потому что телосложение другое. Так что у меня лично стремление выглядеть, как Роналду, – приводит слова Кухарчук "РБ Спорт".
Напомним, что и Криштиану Роналду, и Лионель Месси участвовали в чемпионате мира по футболу-2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Криштиану вылетел на этапе четвертьфиналов. Сборная Португалии уступила в 1/4 финала сборной Марокко (0:1 в основное время). Сборная Аргентина вместе с Лионелем Месси в качестве главного лидера и капитана команды должна до финального матча. Финал Аргентина – Франция состоялся 18 декабря и завершился победой аргентинцев в серии послематчевых пенальти. Сам Месси оформил дубль, забив в основное и дополнительное время. Кроме того, Лионель реализовал свою попытку в серии пенальти. Месси официально был признан лучшим игроком всего турнира, вполне успешно играет за "ПСЖ". Криштиану Роналду в ноябре текущего года остался без клуба – "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт из-за скандального интервью, которое португалец дал без согласования с самим клубом.
Кухарчук: мне проще сравнивать себя с Роналду. Я похож на него атлетичностью и телосложением
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук поделился мнением о вечном сравнении Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Фото: РПЛ