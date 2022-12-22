– Реально ли конкурировать с "Зенитом"? Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений. Не играют в футболе деньгами. В этом году в Кубке России в матче "Алания" – "Зенит" кто победил и прошел дальше? "Алания". Как так – а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно, – приводит слова Гинера "СЭ".
Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 42 очка. Ближайшим преследователем команды Сергея Семака является московский "Спартак", отстающий от лидера на шесть очков. ЦСКА занимает пятую строчку в таблице, набрав 29 очков. Третьим идет футбольный клуб "Ростов", а четвертым – московское "Динамо", у которых столько же очков, сколько и у "армейцев". В Кубке России дела у "Зенита" идут не так хорошо. В предыдущем розыгрыше вылетели от "Алании", которую тогда возглавлял нынешний тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев, а в этом розыгрыше заняли третье место в группе со "Спартаком", "Крыльями Советов" и "Факелом". Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года.
Гинер: конкурировать с "Зенитом" реально. За счет самоотдачи, тренерского мастерства и грамотных управленческих решений
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер уверен в том, что российским клубам реально конкурировать с "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА