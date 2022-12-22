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Промес стал победителем голосования за звание лучшего футболиста России 2022 года

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Атакующий хавбек "Спартака" Квинси Промес был признан лучшим игроком в России в 2022 году по итогам голосования "СЭ".
Фото: Getty Images
30-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес выиграл голосование за звание лучшего футболиста в России по итогам 2022 года, организованное изданием "Спорт-Экспресс". Претендентами на победу в конкурсе были все игроки Российской премьер-лиги независимо от их национальной принадлежности, а также граждане РФ, выступающие за рубежом.

Голосование проводилось раздельно среди четырех групп респондентов - действующих и бывших тренеров РПЛ, топ-менеджеров российских клубов, журналистов издания и болельщиков на интернет-сайте "СЭ". Промес был признан лучшим среди всех категорий опрошенных, набрав в сумме 209 очков.

Также в топ-3 вошли бразильский атакующий хавбек "Зенита" Малком (142 очка) и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (89 очков). Пятерку лучших дополнили полузащитник "Монако" Александр Головин (74 балла) и бразильский полузащитник "Зенита" Вендел (59 баллов).

Карпин выбрал Промеса лучшим игроком 2022 года


Спартак Зенит ЦСКА Промес Малком Акинфеев
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