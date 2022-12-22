30-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес выиграл голосование за звание лучшего футболиста в России по итогам 2022 года, организованное изданием "Спорт-Экспресс". Претендентами на победу в конкурсе были все игроки Российской премьер-лиги независимо от их национальной принадлежности, а также граждане РФ, выступающие за рубежом.
Голосование проводилось раздельно среди четырех групп респондентов - действующих и бывших тренеров РПЛ, топ-менеджеров российских клубов, журналистов издания и болельщиков на интернет-сайте "СЭ". Промес был признан лучшим среди всех категорий опрошенных, набрав в сумме 209 очков.
Также в топ-3 вошли бразильский атакующий хавбек "Зенита" Малком (142 очка) и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (89 очков). Пятерку лучших дополнили полузащитник "Монако" Александр Головин (74 балла) и бразильский полузащитник "Зенита" Вендел (59 баллов).
Карпин выбрал Промеса лучшим игроком 2022 года
Промес стал победителем голосования за звание лучшего футболиста России 2022 года
Атакующий хавбек "Спартака" Квинси Промес был признан лучшим игроком в России в 2022 году по итогам голосования "СЭ".
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