"Никуда мы Железнова не отпустим", — передает слова функционера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что самарский коллектив заинтересован в возможности подписания 20-летнего игрока "шмелей" Железнова.
Хавбек провел в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги 6 матчей, но не отметился результативными действиями.
"Урал" в 17-ти турах набрал 21 очко и занимает 10-е место в таблице чемпионата.
Г. Иванов – об интересе "Крыльев" к Железнову: никуда мы его не отпустим
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на слухи об интересе "Крыльев Советов" к полузащитнику екатеринбуржцев Юрию Железнову.
Фото: "Спорт-Экспресс"