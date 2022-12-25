– У Бердыева все получится в "Сочи". Смена главного тренера в клубе напрашивалась. Команда сдавала позиции, и изменения были нужны. Бердыев – хороший и интересный выбор. Но быстрого результата не будет. Курбан Бекиевич не будет делать все скорую руку, – цитирует Балахнина "РБ Спорт".
Сегодня о назначении Курбана Бердыева в качестве нового главного тренера "Сочи" было объявлено официально. По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части Российской премьер-лиги футбольный клуб "Сочи" идет девятым в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. В первой части текущего сезона командой руководил тренерский дуэт Вадима Гаранина и Александра Точилина. Летом 2022 года "Сочи" покинул их бывший главный тренер Владимир Федотов, который привел клуб к серебряным медалям чемпионата России. Сейчас Владимир Федотов тренирует московский ЦСКА, который идет пятым в турнирной таблице РПЛ. Курбан Бердыев до назначения в "Сочи" работал в иранском "Тракторе".
Балахнин: у Бердыева все получится в "Сочи", но быстрого результата не будет
Экс-главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера "Сочи".
Фото: Газета.Ru