"Идеальным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА был Николич, учитывая весну и результаты команды. Теперь "армейцам" нужно искать из тех, кто свободен. Не факт, что с другим тренером у ЦСКА получатся такие же результаты и такая же "химия" с футболистами. Посмотрим, на кого руководство "армейцев" поменяет Николича. Я уже огорчён этой ситуацией. Она портит имидж не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Такого происходить не должно", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич в самое ближайшее время должен выкупить свой контракт у "армейского" клуба, после чего сербский специалист возглавит греческий АЕК. Напомним, действующее соглашение, которое Никлич и ЦСКА заключили друг с другом летом 2024 года, ещё рассчитано на срок до лета 2026 года.
Журналисты называли сумму неустойки, которую требуется выплатить тренеру, равна 600 тысячам евро. Марко Николич в сезоне-2024/25 довёл ЦСКА до бронзы РПЛ и победы в Кубке России.
Булыкин: ситуация с Николичем портит имидж ЦСКА и всего российского футбола
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с возможным уходом из ЦСКА главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА