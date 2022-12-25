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Английская премьер-лига

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ФулхэмНе начат
П1 2.1X 3.55П2 3.55
Лестер Сити
18:00
НьюкаслНе начат
П1 3.25X 3.5П2 2.23
Эвертон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.9
Саутгемптон
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.35X 3.45П2 2.22
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П1 1.57X 4.5П2 6.2
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Ещенко: что делать, если мы не нужны УЕФА? Надо идти в АФК и играть международные турниры

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Экс-футболист "Спартака" Андрей Ещенко высказался об идее перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: ФК "Спартак"
"Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет?" — цитирует Ещенко "СЭ".

Ещенко покинул "Спартак" и на данный момент выступает за клуб "Знамя Ногинск" из Второй лиги. 38-летний защитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Клубы Российской Премьер-лиги не могут участвовать в еврокубках – УЕФА и ФИФА временно отстранили российские команды и сборные от турниров под своей эгидой. По словам президента РФС Александра Дюкова, окончательное решение о переходе в АФК будет принято 27 декабря.


Ещенко РФС АФК
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