"Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет?" — цитирует Ещенко "СЭ".
Ещенко покинул "Спартак" и на данный момент выступает за клуб "Знамя Ногинск" из Второй лиги. 38-летний защитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.
Клубы Российской Премьер-лиги не могут участвовать в еврокубках – УЕФА и ФИФА временно отстранили российские команды и сборные от турниров под своей эгидой. По словам президента РФС Александра Дюкова, окончательное решение о переходе в АФК будет принято 27 декабря.
Ещенко: что делать, если мы не нужны УЕФА? Надо идти в АФК и играть международные турниры
Экс-футболист "Спартака" Андрей Ещенко высказался об идее перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: ФК "Спартак"