"Когда "Спартак" ниже пятого места — это разочарование. Эта команда — самая любимая у россиян. Все их либо дико поддерживают, либо дико ненавидят. "Спартак" много играет на хайпе, на патриотизме. Думаю, что Абаскаль покажет результат и свалит из России в конце сезона", — сказал Попов "Матч ТВ".
Летом на пост главного тренера "Спартака" был назначен 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством столичный коллектив набрал 36 очков и 17-ти турах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги и занимает второе место в турнирной таблице после первой части чемпионата.
Красно-белые на 6 баллов отстают от "Зенита" - питерцы лидируют в национальном первенстве.
Попов: "Спартак" — самый любимый клуб у россиян. Команда много играет на хайпе
Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов поделился мнением о популярности "Спартака" в России.
Фото: ФК "Спартак"