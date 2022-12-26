Сериал "Содержанки" с участием Мостового выйдет в начале 2023 года в онлайн-кинотеатре Start. Ранее сообщалось, что полузащитник "Зенита" сыграл эпизодическую роль в одной из серий, съемки которой проходили на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт полузащитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Появились первые кадры сериала "Содержанки" с участием игрока "Зенита" Мостового
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой снялся в российском сериале "Содержанки".
Фото: онлайн-кинотеатр Start