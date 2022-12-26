Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Фулхэм2 тайм
П1 26X 6.4П2 1.17
Лестер Сити
0 - 3 0 3
Ньюкасл2 тайм
П1 110X 21П2 1.01
Эвертон
1 - 1 1 1
Вулверхэмптон2 тайм
П1 2.96X 2.12П2 4.1
Саутгемптон
0 - 2 0 2
Брайтон2 тайм
П1 40X 10П2 1.08
Астон Вилла
20:30
ЛиверпульНе начат
П1 4.9X 4.2П2 1.68
Арсенал
23:00
Вест ХэмНе начат
П1 1.63X 4.3П2 5.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Появились первые кадры сериала "Содержанки" с участием игрока "Зенита" Мостового

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой снялся в российском сериале "Содержанки".
Фото: онлайн-кинотеатр Start
Сериал "Содержанки" с участием Мостового выйдет в начале 2023 года в онлайн-кинотеатре Start. Ранее сообщалось, что полузащитник "Зенита" сыграл эпизодическую роль в одной из серий, съемки которой проходили на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт полузащитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.


Мостовой Ан Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кавазашвили – о Дзюбе: ему надо заканчивать и не мучить ни себя, ни других
CBS Sports: "Аль-Наср" запланировал медосмотр для Роналду. Они хотят уладить формальности к открытию трансферного окна
Кечинов: если есть возможность играть в Азиатской конфедерации футбола, надо там играть. Иначе мы будем регрессировать эксклюзив
Opta: Кейн стал рекордсменом АПЛ по голам в Boxing Day
Камоцци: интерес к российскому футболу в Италии есть до сих пор. Игроки под пристальным вниманием клубов Серии А
Божович: при Бердыеве в "Сочи" Дзюба смог бы еще год-два поиграть на хорошем уровне
На "Рубин" наложен запрет на регистрацию новых футболистов 1
Сазонов и Захарян – в числе самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований
"Матч ТВ": ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026, если РФС перейдет в Азиатскую конфедерацию 12
Левандовски: я знаю, что смогу оставаться на своем уровне следующие три года. Я работал для этого 10 или 15 лет
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян признан футболистом года в Армении
Юран: переход в "Крылья" – правильное решение Сычевого. Не факт, что у него получилось бы в ведущих клубах РПЛ
"Мутко против": в РФС принято решение о направлении письма о намерении выхода из УЕФА 11
Непомнящий: Дзюба – игрок первой восьмерки РПЛ. Он еще может приносить пользу
Клопп - о возможном трансфере Беллингема: выдающийся игрок. Можно подумать, что ему 28-29 лет