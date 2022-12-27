- Конечно, все мы хотим, чтобы "Спартак" навязал "Зениту" борьбу за первое место. Но для этого нужна стабильность в первую очередь. То есть это касается не только матчей с "Зенитом". Хорошо сыграть одну встречу будет недостаточно. Нужно ровно пройти весенний отрезок чемпионата, взять "свои" очки и обыграть еще и принципиального соперника, - цитирует Ширко Matchtv.ru.
В осенней части текущего сезона московский "Спартак" провел 4 матча с петербургским "Зенитом" в различных турнирах. В игре за Суперкубок России красно-белые разгромно уступили на выезде (0:4), в матче первого круга чемпионата проиграли с минимальной разницей на своем поле (1:2), в Кубке России крупно выиграли дома (3:0) и уступили в серии пенальти в гостях (0:0, пен. 2:4). В Российской премьер-лиге "Спартак" с 36 очками в 17 матчах идет вторым, уступая лидирующему "Зениту" 6 очков.
Ширко: чтобы бороться за первое место, "Спартаку" нужна стабильность, это касается не только матчей с "Зенитом"
Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко рассказал, что нужно красно-белым для борьбы с "Зенитом" за первое место.
Фото: ФК "Спартак"