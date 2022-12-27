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Агент Лунева – о возвращении в РПЛ: даже не планируем такое будущее Андрея

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Агент вратаря "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов высказался о будущем футболиста.
фото: "СЭ"
"На данный момент у Андрея действующий контракт с "Байером", тут все просто и понятно. Что касается возвращения в РПЛ, то такой вариант не рассматривается. Мы не ищем, и даже не планируем такое для будущего Андрея", — цитирует агента "РБ Спорт".

Лунев проводит свой второй сезон в качестве игрока "Байера" - он перешел в немецкий коллектив из "Зенита" летом 2021 года. В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги 31-летний голкипер принял участие в одном матче национального первенства.

"Байер" набрал 18 очков в 12-ти встречах чемпионата и занимает 15-е место в турнирной таблице.


Лунев Байер
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