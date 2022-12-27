Как сообщает источник, Агапов должен пройти медосмотр в ближайшие дни. Клубы уже согласовали между собой будущий переход.
Напомним, Илья Агапов выступает за "Пари НН" с лета этого года. С того момента защитник провел за нижегородцев 16 матчей, в которых не отличался результативными действиями. С 2021 по 2022 год Агапов находился в системе "Спартака", но не провел за основную команду красно-белых ни одной встречи, играя за "Спартак-2" в Первой лиге. Он ушел в "Пари НН" после того, как "Спартак" закрыл свою вторую команду.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": ЦСКА согласовал с "Пари НН" трансфер экс-защитника "Спартака" Агапова
Защитник "Пари НН" Илья Агапов перейдет в ЦСКА.
Фото: ФК "Пари НН"