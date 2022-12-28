- Иван покидает "Зенит"? Это неправда. Ничего не решено! – приводит комментарий агента Sport24.
25-летний бразильский голкипер Иван перешел в "Зенит" летом 2022 года. Сине-бело-голубые произвели взаимный обмен, отдав в "Коринтианс" форварда Юри Алберто. Вратарь не смог завоевать доверие Сергея Семака и чаще всего оказывался на скамейке запасных. Футболист принимал участие только в Кубке России, где провел 4 игры и пропустил 5 голов. Игрок помог "Зениту" обыграть "Спартак" в 6-м туре турнира, выиграв для команды серию пенальти (0:0, 4-2 пен.) Также Иван участвовал в контрольном поединке против "Црвены Звезды" (3:1).
Недавно СМИ сообщили, что "Коринтианс" продаст Ивана в "Васко да Гама".
Агент Ивана: неправда, что игрок покидает "Зенит"
Агент бразильского вратаря Ивана Луис Фернандо Гарсия отреагировал на появившуюся информацию о том, что игрок покинет "Зенит" зимой.
Фото: ФК "Зенит"