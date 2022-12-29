- Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом? Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену. Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее, - приводит мнение Гаранина "СЭ".
ФИФА и УЕФА приняли решение об устранение российских сборных все возрастов и клубов от выступлений в соревнованиях под их эгидой. В связи с этим РФС намерен рассмотреть вопрос перехода в АФК. В случае одобрения перехода в другую конфедерацию сборная России будет бороться за выход на ЧМ с азиатскими сборными, а клубы примут участие в местной ЛЧ.
Вадим Гаранин стал наставником "Сочи" летом 2022 года. Команда под его руководством ушла на зимнюю паузу на 9 месте, набрав 25 баллов после 17 сыгранных туров. В ноябре руководство "барсов" приняло решение о смене тренерского штаба. Теперь клуб возглавляет Курбан Бердыев.
Гаранин - о переходе в АФК: нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы в стране был международный футбол?
Экс-наставник "Сочи" Вадим Гаранин высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: ФК "Сочи"