- Лично я считаю, что Лантратов - лучший футболист 2022 года в РПЛ. Он реально помогал "Химкам" добиваться результата, он заслуживает этого. Всегда судят по игре, результату. На мой взгляд, Илья был лучшим в 2022 году, - передает слова Юрана "РБ Спорт".
27-летний голкипер Илья Лантратов выступал за подмосковные "Химки" с июля 2019 года. В осенней части нынешнего сезона он сыграл за красно-черных 14 матчей Российской премьер-лиги, пропустив в них 25 голов, 3 игры вратарь провел "всухую". В прошлом сезоне-2021/2022 на счету Лантратова 33 матча за клуб во всех турнирах, 26 пропущенных мячей и 5 "сухих" встреч. 30 декабря официальный телеграм московского "Локомотива" сообщил о подписании контракта с Лантратовым сроком до лета 2026 года.
Юран: лучший футболист 2022 года в РПЛ - Лантратов
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказал мнение по вопросу о лучшем игроке прошедшего года в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Химки"