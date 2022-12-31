По данным источника, немецкий футболист отказал в сделке ЦСКА и "Спартаку".
Отмечается, что такое решение 28-летнего защитника связано с тем, что он обеспокоен возможностью перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию. Игрок сконцентрируется на переговорах с клубами из Италии, Германии и Турции.
Ранее в СМИ сообщалось, что Гюнтеру интересен вариант с продолжением карьеры в ЦСКА или "Спартаке".
В нынешнем сезоне немецкий футболист вышел на поле в 13 матчах итальянской Серии А, в которых отметился голом и результативной передачей.
Источник: Sport24
Sport24: Гюнтер отказал "Спартаку" и ЦСКА в переходе. Игрока отпугнул возможный уход РФС в АФК
Защитник "Вероны" Корай Гюнтер не станет переходить в клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: globallookpress.com