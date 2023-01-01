– Абаскаль – чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже, – цитируют Кафельникова "РИА Новости".
Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. До этого с красно-белыми работал итальянский главный тренер Паоло Ваноли, который привел клуб к золотым медалям Кубка России, но закончил сезон РПЛ во второй части турнирной таблицы. При Гильермо Абаскале московский "Спартак" идет вторым в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам семнадцати сыгранных туров. От лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на шесть очков (36 и 42). В Кубке России "Спартак" идет хорошо – завершил групповой этап на первом месте.
Кафельников: Абаскаль – чистый шабашник. Какую игру он построил? На каком уровне? В РПЛ, которая никому не интересна?
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников назвал шабашником главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"