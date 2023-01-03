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Спортдиректор "Вероны": официального предложения по Гюнтеру не поступало, ничего не знаю об интересе "Локомотива"

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Спортивный директор "Вероны" Франческо Маррокку дал комментарий по информации о трансферном интересе московского "Локомотива" к защитнику Кораю Гюнтеру.
Фото: Getty Images
- Я ничего не знаю об интересе "Локомотива" к Гюнтеру. Официального предложения не поступало, - передает слова Маррокку Sport24.

Ранее появилась информация о трансферном интересе московского "Локомотива" к 28-летнему центральному защитнику итальянской "Вероны" Кораю Гюнтеру, имеющему немецкое и турецкое гражданство. "Железнодорожники" контактировали с окружением футболиста, но еще не делали официальное предложение о его покупке для клуба. В текущем сезоне на счету Гюнтера 1 гол и 1 результативная передача в 14 матчах во всех турнирах за "Верону".

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Агент Гюнтера подтвердил интерес "Локомотива" к игроку


Локомотив Верона Серия А Российские трансферы
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