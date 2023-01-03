По данным источника, наставник "Краснодара" Александр Сторожук покинул свой пост и вернулся в "Краснодар-2". Специалист уже звонил игрокам, в которых заинтересован.
Александр Сторожук стал главным тренером "Краснодара" весной 2022 года. Под его руководством команда заняла 4 место по итогам сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ "быки" после 17 сыгранных туров набрали 25 баллов и занимают 7 строчку.
Ранее СМИ сообщали, что в тренерском штабе "Краснодара" произойдет рокировка. Сторожук оставит свой пост, а на его смену придет наставник "Маккаби" Тель-Авив Владимир Ивич.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева.
Журналист Ильев: Сторожук вновь возглавил "Краснодар-2"
Александр Сторожук стал наставником "Краснодара-2".
Фото: ФК "Краснодар"