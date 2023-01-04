"Сможет ли Семак побить рекорд Романцева по победам в чемпионате России? Если Семак останется работать в "Зените", то он побьет рекорд Романцева", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
Олег Романцев дважды возглавлял "Спартак": с 1989 по 1995 годы и 1997 по 2003. Под его руководством красно-белые 8 раз становились чемпионом России. На данный момент это является рекордом страны.
Сергей Семак стал главным тренером "Зенита" в 2018 году. С того момента петербуржцы 4 раза подряд стали победителями РПЛ. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, опережая "Спартак", идущий вторым, на шесть очков.
Гладилин: Семак побьет рекорд Романцева по победам в чемпионате России, если останется в "Зените"
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин считает, что Сергей Семак должен побить рекорд Олега Романцева по победам в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"