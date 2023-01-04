- "Зенит" и "Локомотив" хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды. Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды, - передает слова Гагациса Sport24.
Ранее появилась информация о предметном трансферном интересе со стороны петербургского "Зенита" и московского "Локомотива" к 29-летнему центрбеку греческого ПАОКа и сборной Исландии Сверриру Ингасону. В текущем сезоне футболист провел за свой клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. С июля 2017 по январь 2019 года Ингасон играл в Российской премьер-лиге в составе "Ростова".
Гендиректор ПАОКа - об интересе "Зенита" и "Локо" к Ингасону: для нас он основной игрок и один из капитанов команды
Генеральный директор ПАОКа Макис Гагацис дал комментарий по информации о трансферном интересе "Зенита" и "Локомотива" к исландскому центральному защитнику Сверриру Ингасону.
Фото: ФК "Ростов"