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Рианчо - о словах Канчельскиса, что Россия купила все матчи на ЧМ-2018: вряд ли такое можно сказать на трезвую голову

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Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал слова Андрея Канчельскиса о том, что Россия купила победы на домашнем ЧМ-2018.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, ранее Канчельскис заявил, что победы сборной России на чемпионате мира в 2018 году были купленными. По его словам, российскую команду тянули, поскольку она выступала на домашнем мундиале.

"Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову. История всегда дает нам подсказки, ведь страны-хозяйки находятся под подозрениями на своих ЧМ. К сожалению, Испания пострадала от этих "историков", которые видят в поражении Испании деньги и заговор", - цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал на ЧМ-2018. На групповом этапе команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3). В плей-офф сборная России выбила Испанию (1:1, 3:4 в серии пенальти) и вылетела от Хорватии (2:2, 3:4). До домашнего чемпионата мира сборная России ни разу не выходила из группы на мундиалях.


Канчельскис Рианчо
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