- Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами. Кузяев способен стать капитаном "Зенита". Есть еще Дуглас Сантос, который уже носил повязку, - приводит мнение Семшова "РБ Спорт".
29-летний россиянин Далер Кузяев, выступающий на позиции центрального полузащитника, является воспитанником "Зенита". Футболист вернулся в стан сине-бело-голубых в 2017 году и сразу стал одним из ключевых игроков команды. В этом сезоне Далер принял участие в 20 играх во всех соревнованиях. На счету игрока 5+5 по системе гол плюс пас. Далер Кузяев был капитаном сборной России на отборочный матч против Словакии (1:0). Контракт российского полузащитника с петербуржским коллективом заканчивается летом этого года.
Напомним, ранее "Зенит" покинул капитан команды хорват Деян Ловрен. Защитник перешел во французский "Лион".
Семшов: Кузяев способен стать новым капитаном "Зенита"
Наставник "Чайки" Игорь Семшов высказал мнение о том, кто может стать новым капитаном "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"