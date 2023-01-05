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Каррера: Джикия не считает Промеса легионером? Он прав. Квинси уже как русский!

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова Георгия Джикии о том, что для него Квинси Промес уже не легионер.
Фото: "СЭ"
- Джикия не считает Промеса легионером? Он прав. Промес уже как русский! – приводит мнение Карреры "СЭ".

31-летний голландский нападающий Квинси Промес впервые стал игроком "Спартака" летом 2014 года. С командой футболист выиграл титул чемпионов России впервые за 16 лет. Летом 2018 года голландец покинул стан красно-белых и перебрался в испанскую "Севилью". В Ла Лиге карьера Промеса не задалась и в 2019 году Квинси перешел в "Аякс". В 2021 году "Спартак" принял решение вернуть футболиста в свои ряды. Весной 2022 года голландский нападающий выиграл свой 3 трофей с командой, одержав победу в Кубке России.

В этом сезоне Промес оформил 17+7 баллов по системе гол плюс пас за 23 игры за "Спартак". Ранее СМИ сообщили, что руководство московского клуба хочет, чтобы Квинси получил российское гражданство.


Каррера Спартак Промес
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