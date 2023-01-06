По данным источника, услуги 34-летнего футболиста предложены "Пари Нижнему Новгороду", который по итогам первой части текущего чемпионата России располагается на 12-м мечте в таблице Премьер-лиги.
Отмечается, что о подписании контракта с нижегородцами мог договариваться сам нападающий.
Дзюба минувшим летом покинул "Зенит" - у него истек контракт с клубом. В составе "Адана Демирспор" футболист провел 4 матча и забил 1 мяч. В ноябре стало известно, что стороны расторгли соглашение.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Дзюба предложил свои услуги "Пари НН"
Фото: ФК "Зенит"