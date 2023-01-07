По данным источника, стороны ведут переговоры по трансферу 26-летнего хавбека.
Отмечается, что руководство столичного коллектива хочет договориться на отступные в размере 400 тысяч евро, но грозненцы планируют выручить от сделки не менее 500 тысяч.
Трошечкин проводит второй сезон в качестве игрока "Ахмата". Он принял участие в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" планирует подписать Трошечкина, "Ахмат" хочет получить за игрока 500 тыс евро
Полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин может пополнить состав "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"