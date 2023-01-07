"Мы с моим тренерским штабом возвращаемся в "Енисей". Мы были с тренерским штабом наверху. Безусловно, это очень сложно, но сейчас мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ", — цитирует специалиста "СЭ".
Напомним, до этого Гаранин уже работал главным тренером в "Енисее" в 2022 году. Под его руководством красноярцы добрались до полуфинала Кубка России, а в Первой лиге по итоге предыдущего сезона заняли 5-е место, набрав 63 очка.
Гаранин подтвердил свое возвращение в "Енисей": вместе с клубом хотим подняться в РПЛ
Экс-старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин подтвердил, что снова возглавит "Енисей".
Фото: ФК "Сочи"