– Не готов комментировать трансферные новости по тому или иному футболисту. Работа ведется. Думаю, скоро сможем о чем-то заявить официально. Есть понимание по замене Пиняеву, но говорить об этом преждевременно, – приводит слова Корниленко Metaratings.
Напомним, что этой зимой самарские "Крылья Советов" покинул фланговый полузащитник Сергей Пиняев, который перешел в московский "Локомотив". В первой части сезона Российской премьер-лиги Сергей успел стать основным и ключевым игроком команды, возглавляемой Игорем Осинькиным. Сегодня появилась информация о том, что "Крылья Советов" интересуется вингером аргентинского "Расинга" Бенхамином Гарре, который ранее тренировался в системе английского "Манчестер Сити".
Гарре является фланговым полузащитником и в перспективе может заменить Пиняева, ушедшего в "Локомотив". Помимо Сергея самарские "Крылья Советов" покинул Максим Глушенков, перешедший по тому же маршруту.
Корниленко – об интересе "Крыльев" к Гарре и замене Пиняеву: работа ведется. Скоро сможем о чем-то заявить официально
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на информацию об интересе самарского клуба к вингеру аргентинского "Расинга" Бенхамина Гарре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"