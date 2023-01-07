- ЦСКА готов заплатить за Яндаша 10 миллионов евро? Неправда! Я не думаю, что такой трансфер вообще сейчас возможен. Это не лучший сезон для нас, - приводит комментарий представителя Sport24.
28-летний центральный полузащитник с турецким паспортом Мерт Хакан Яндаш проводит не самый удачный отрезок в своей карьере и в этом сезоне набрал 1+1 по системе гол плюс пас в 11 играх за "Фенербахче" во всех соревнованиях. Соглашение игрока с турецкой командой рассчитано до лета следующего года. Рыночная стоимость Яндаша, по данным авторитетного аналитического сайта Transfermarkt, составляет 3 млн евро.
Вторая часть РПЛ возобновится в начале марта. ЦСКА ушел на паузу с 29-ю набранными очками. Этот результат позволил команде Владимира Федотова после 17 сыгранных туров занять 5 строчку.
Агент Яндаша: неправда, что ЦСКА готов заплатить за игрока 10 млн евро. Думаю, что такой трансфер сейчас невозможен
Агент футболиста "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша Эркан Афаджан отреагировал на появившуюся информацию о том, что игрок может перейти в ЦСКА.
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