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Кавазашвили: академия "Зенита" – деньги на ветер. У них никогда не выйдут на поле 11 воспитанников

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Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Анзор Кавазашвили высказался по поводу ситуации с собственными воспитанниками в петербуржском клубе.
Фото: РИА Новости
-"Спартак" в последнее время радует своей работой с молодежью, у них в академии люди не зря зарплату получают. Свои ребята появляются и тащат клуб вперед. В "Зените" же все наоборот. У них играют только их звездные бразильцы. Своих ребят можно по пальцем пересчитать. В "Зените" никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. А ведь туда бешеные бабки вливают и никакого результата. Их академия — деньги на ветер, - приводит мнение Кавазашвили "РБ Спорт".

В первой части сезона РПЛ за петербуржский коллектив сыграли Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой, Михаил Кержаков и Даниил Одоевский. Все эти футболисты так или иначе ранее тренировались в академии "Зенита". При этом, стабильным игроком стартового состава являет только Кузяев. Россиянин сыграл 20 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых 5 раз забил и оформил 5 ассистов. Молодежный департамент сине-бело-голубых возглавляет воспитанник клуба Андрей Аршавин.

"Зенит" побеждал в последних четырех розыгрышах РПЛ. Сейчас команда идет к своему 5 чемпионству и по итогам 17 сыгранных туров оторвалась на 6 очков от, идущего на втором месте, "Спартака". В основном составе сине-бело-голубых выходят 7 легионеров, 5 из которых бразильцы.


Зенит Кавазашвили
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