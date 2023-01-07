"Иван вернется в "Зенит", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее президент "Коринтианса", которому принадлежит голкипер, заявил, что он досрочно вернется в Бразилию. При этом Густаво Мантуан, который тоже был частью сделки по обмену Юри Алберто, останется в стане сине-бело-голубых.
Иван перебрался в "Зенит" летом этого года. С того момента на его счету 4 матча за клуб в Кубке России, в которых он пропустил 5 мячей и дважды оставлял свои ворота "сухими".
Агент Ивана опроверг информацию о том, что голкипер не вернется в "Зенит"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы голкипера "Зенита" Ивана, заявил, что его клиент собирается вернуться в Россию.
Фото: ФК "Зенит"