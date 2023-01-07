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Полузащитник "Оренбурга" Аюпов: думаю, что после ухода Сычевого найдется футболист, который потянет команду за собой

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Полузащитник "Оренбурга" Тимур Аюпов рассказал, что потеря Владимира Сычевого не должна стать критической для клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
"У нас много хороших футболистов. "Оренбург" славится тем, что каждый год выходит на ведущую роль футболист, который забивает много. До Сычевого это был Деспотович, есть еще Дима Воробьев. Думаю, что найдется футболист, который потянет команду за собой", - цитирует Аюпова "Матч ТВ".

Напомним, "Крылья Советов" в конце декабря объявили о трансфере Владимира Сычевого из "Оренбурга". Руководство "Оренбурга" заявляло, что переход стал рекордной продажей для клуба за последние 5 лет. Примечательно, что форвард объявил, что будет выступать за новую команду под фамилией "Писарский".

В первой части сезона Сычеовй провел за "Оренбург" 15 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Он делит лидерство в гонке бомбардиров чемпионата России с Квинси Промесом.


Аюпов Сычевой Оренбург
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