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Торино2 тайм
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"РБ Спорт": Гаранин вернется в "Енисей" 9-10 января

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Вадим Гаранин вернется к работе с "Енисеем".
Фото: ФК "Енисей"
По информации источника, Гаранин подпишет контракт с красноярцами 9-10 января. Вместе с ним в клуб придут еще три тренера, которые ранее уже работали с ним в клубе.

Напомним, Гаранин покинул "Енисей" летом прошлого года ради работы в "Сочи". Специалист проработал в новом клубе около полугода, после чего клуб решил с ним расстаться. Вместо Гаранина с "Сочи" будет работать Курбан Бердыев.

Пост главного тренера "Енисея" освободился после ухода Артема Горлова в "Пари НН".

Источник: "РБ Спорт"


Гаранин Енисей
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