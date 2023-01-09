– С чего вы взяли, что Вильсон не летит на сборы? Пишут, что он уходит из "Локомотива"? Не верьте всем слухам, – приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня один из источников ("Чемпионат") сообщил о том, что французский нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор ведет переговоры о переходе в другой клуб и не приедет на зимний тренировочный сбор в составе "железнодорожников". Еще ранее, вчера, российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале написал о том, что Изидор может продолжить свою футбольную карьеру в одной из команд чемпионата Греции, Германии или Португалии. Контракт Вильсона Изидора с "Локомотивом" на данный момент рассчитан до лета 2026 года. За московский клуб он играет с зимы 2022 года. Этой зимой "Локомотив" уже приобрел Максима Глушенкова, который часто играл в нападении за самарские "Крылья Советов".
Агент Изидора: с чего вы взяли, что Вильсон не летит на сборы с "Локомотивом"? Не верьте слухам
Футбольный агент Эммануэль Лакруа опроверг информацию о том, что его клиент Вильсон Изидор не полетит на сборы с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"