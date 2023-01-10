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Кавазашвили: очень хочу, чтобы Глушаков вернулся в "Спартак". Получилась бы красивая история!

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Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу будущего клуба Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
- Я очень хочу, чтобы Глушаков вернулся в "Спартак". Получилась бы красивая история! Он великолепный футболист, который привёл мой любимый клуб к чемпионству, - приводит мнение Кавазашвили "Чемпионат".

35-летний россиянин Денис Глушаков, выступающий на позиции центрального хавбека, покинул подмосковные "Химки". В нынешнем сезоне россиянин поучаствовал в 19 матчах за свой клуб во всех соревнованиях, в которых смог оформить 1+1 по системе гол плюс пас.

Денис Глушаков защищал цвета "Спартака" с 2013 по 2019 годы. С московским коллективом россиянин выиграл титул чемпиона России и суперкубок России в качестве капитана команды. Во время выступления за красно-белых Денис поссорился с наставником команды Массимо Каррерой и был отправлен в дубль. После ухода итальянца Глушаков был возвращен в состав, но подвергся жесткой критике болельщиками москвичей и уже через полгода покинул "Спартак".


Спартак Кавазашвили Глушаков
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