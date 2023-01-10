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"Чемпионат": Бердыев планирует произвести кадровые перестановки в "Сочи". Клуб может покинуть Рубашко

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Курбан Бердыев намерен осуществить кадровые перестановки в "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщают СМИ, Курбан Бердыев хочет полностью сменить кадровый состав "Сочи" и выстроить все течения в клубе под себя. "Барсов" могут покинуть предыдущий тренерский штаб, медицинский персонал и массажисты. Так же источник отмечает, что существует вероятность ухода нынешнего генерального директора Дмитрия Рубашко.

70-летний российский специалист Курбан Бердыев был назначен наставником "Сочи" в декабре 2022 года. Двукратный чемпион России подписал контракт с "барсами" на 2,5 года.

"Сочи" отправился в отпуск, расположившись на 9 строчке в нынешнем розыгрыше РПЛ. Южная команда набрала 25 очков после 17 сыгранных туров.

Источник: "Чемпионат"


Сочи Бердыев Рубашко
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