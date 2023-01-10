- Могу добавить, что в минувшем году этого нападающего предлагали "Спартаку" за сумму отступных, указанную в его контракте с "Оренбургом" — 37,5 млн рублей. "Спартак" отказался, - приводит комментарий Панченко "Матч ТВ".
26-летний россиянин Владимир Сычевой, выступающий на позиции центрального нападающего, ярко проявляет себя в нынешнем розыгрыше РПЛ. Владимир забил 14 мячей за 15 матчей. Это лучший показатель в лиге. В ноябре 2022 года "Оренбург" продлил контракт с Сычевым и установил сумму отступных за футболиста в размере 100 млн рублей. Данным пунктом воспользовались "Крылья Советов" и теперь российский форвард защищает цвета волжан. По данным СМИ, в контракте Сычевого с самарцами прописаны особые условия для "Зенита", сумма отступных в размере 200 млн рублей.
Агент Панченко: Сычевого предлагали "Спартаку" за 37,5 млн рублей. Красно-белые отказались
Агент Виктор Панченко заявил, что "Спартак" отказался от приобретения Владимира Сычевого.
Фото: Sport24