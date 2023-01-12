По данным источника, Рассказов близок к переходу в самарские "Крылья Советов". В услугах Николая заинтересован лично главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин. Красно-белые отпустят 25-летнего защитника бесплатно, так как летом 2023 года у него истекает контракт с клубом, а продлевать его не планировалось.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги за московский "Спартак" Николай Рассказов отыграл всего четыре матча, каждый раз выходя на замену в самой концовке встречи. На футбольном поле в общей сумме Николай провел всего 13 минут. В Кубке России Рассказов получил больше игрового времени – 320 минут во всех шести матчах групповой стадии. В одной из игр Николай отличился забитым мячом. Рассказов является воспитанником "Спартака", в октябре 2020 года отправлялся в аренду в тульский "Арсенал", где он играл до лета 2021 года. В остальное время Николай играл только в системе красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Рассказова в 600 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Рассказов близок к переходу из "Спартака" в "Крылья Советов"
Фланговый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов в ближайшее время сменит клуб, перебравшись в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"